Mädchen in Bus von Hall nach Wattens sexuell belästigt: Zeugen gesucht

Wattens, Hall in Tirol – Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus zwischen Hall und Wattens ein Mädchen sexuell belästigt. Der Mann setzte sich im Bus gegen 16 Uhr ab der Haltestelle Unterer Stadtplatz in Hall neben die Minderjährige und begann sie unsittlich am Bein zu berühren. Die Jugendliche drückte ihren Sitznachbarn gleich von sich weg und wechselte den Platz.