16 Monate altes Kind in Tarrenz nach Sturz in Teich reanimiert

Tarrenz – Ein 16 Monate altes Kind ist am Freitagnachmittag in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment in einen Gartenteich in Tarrenz gestürzt. Gegen 15.30 Uhr habe der Vater des Kleinkindes – der sich laut Polizei kurz entfernt hatte – seinen Sohn leblos im Teich treibend gefunden. Er und eine Bekannte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.