FC Wacker mit munterem 3:3-Remis im „Abschiedsspiel“ in Pasching

Pasching – Der 29. April 2022 könnte im österreichischen Fußball in Erinnerung bleiben. Denn in der Raiffeisen-Arena in Pasching trafen mit den OÖ Juniors, die sich aus freien Stücken zurückziehen, und dem FC Wacker Innsbruck, der aus finanziellen Gründen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Zulassung mehr erhalten wird, zwei Teams aufeinander, die die 2. Liga verlassen müssen.