Was Gediegenes für die Familie

Innsbruck – Was Mercedes einmal kann, kann das Unternehmen auch ein zweites Mal: Der Stern-Marke glückte der Balanceakt, den Markt zwischen V-Klasse und Vito zu unterscheiden, obwohl sie im Grunde dieselbe technische Basis verwenden. Nun steht der Citan am Scheideweg: Der kompakte Transporter erhält auf der veredelten Pkw-Seite der vom Marketingteam neu kreierten T-Klasse ein aufgewertetes Pendant, das sich in erster Linie an Familien richtet, die auf ein großes Raumangebot angewiesen sind.