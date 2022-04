Kunst, Kultur und Kristallwelten

Bratislava – Großer Bahnhof für große Autos am Donaustrand: Im – privaten – Danubiana Meulensteen Art Museum gastierten einige der neuesten Edelstücke von BMW. Nicht von ungefähr zwischen Skulpturen und Gemälden. Eines der – temporären – automobilen Exponate: ein von Jeff Koons eingekleidetes M850 xDrive Gran Coupé, das es in dieser Art nur 99-mal geben wird, ein künftiges Kultobjekt aus der Art-Car-Reihe (2010 hatte der Objektkünstler aus den USA bereits einen M3 gestaltet). Die rollende Skulptur, so versprechen Hersteller und Gestalter, soll jedoch nicht bloß statisch Eindruck hinterlassen, hinter dem aufwändig lackierten Exterieur und dem nicht nur farblich durchkomponierten Interieur steckt ein echter Achter, dem man wohl nicht allzu häufig begegnen wird.

Inmitten des Kunst- und Kultur-Ambientes: ein Stück Kristallwelten. Die kann man, als Krönung, für das jüngste Œuvre der Bayern bestellen, als strahlend leuchtende Dekor-Zugabe fürs LED-Tagfahrlicht des neuen 7ers. Es ist eine Exklusiv-Option, die ausschließlich für die siebente Generation des Limousinen-Flaggschiffs gedacht ist. Ungeachtet, ob teils oder voll elektrifiziert. Wie bereits berichtet, startet er zunächst als i7, als xDrive60, mit 544 PS Systemleistung aus je einem E-Aggregat pro Achse. Getoppt wird das werden durch den M70, mit 660 PS, der damit der stärkste aller bisherigen Serien-7er sein soll. In dem so oder so, abgesehen von den optionalen Schmuck-Kristallen, ein Stück Österreich steckt: Das Batteriegehäuse, eine Aluminiumguss-Komponente, wird in Steyr hergestellt.