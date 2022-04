Wiener Staatsoper: Premieren im Geiste Mahlers

Wien – Mit Inspiration aus der Geschichte geht die Wiener Staatsoper in die Spielzeit 2022/23. So widmet Direktor Bogdan Rošcˇić die neue Saison dem großen Vorgänger Gustav Mahler, der sein Amt vor 125 Jahren antrat. Demnach sollen die meisten der insgesamt sieben Opernpremieren den einen oder anderen Bezug zu Mahler aufweisen. „Aber ich habe nicht vor, aus Mahlers Wirken ein Motto herauszuleiern“, so Rošcˇić.

Am 4. Dezember dann feiert Regiealtmeister Keith Warner sein Hausdebüt mit Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, für das ein Ensemble um Michael Volle, Wolfgang Koch und Georg Zeppenfeld versammelt wird. Dann wird nach 50 Jahren die große „Salome“-Inszenierung von Boleslaw Barlog ersetzt, wenn am 2. Februar der 47-jährige Franzose Cyril Teste, der vom Sprechtheater kommt, die Strauss-Oper neu deutet. Die Titelpartie wird die 48-jährige Schwedin Malin Byström übernehmen.

Weiter geht es am 11. März mit „Le nozze di Figaro“ als dem von Mahler während seiner Direktionszeit meistdirigierten Werk, mit dem die Da-Ponte-Trilogie von Regisseur Barrie Kosky am Haus fortgeführt wird. Fortgesetzt wird auch das Monteverdi-Projekt, erklingt doch am 2. April erstmals „Il ritorno d’Ulisse in Patria“, wieder mit dem Concentus Musicus.