Feiner Begleiter im Alltag

Axams – Knapp 10.000 Kilometer waren es, die wir im Suzuki Swace während des letzten Jahres abgespult haben. Egal ob es der Skiausflug mit der ganzen Familie war, die Fahrt in den Bauhof oder – auch wenn es Corona nur teilweise zuließ – der Urlaub mit Kind und Kegel: Der Suzuki Swace machte dabei stets eine gute Figur. Und das nicht nur optisch. Zwar setzen die Designer beim Suzuki Swace auf Understatement, seine sportliche Front, die abfallende Dachlinie und der gelungene Abschluss gefallen aber. Wichtiger als die Optik sind ohnehin die inneren Werte, und die sind beim kompakten Japaner – der seine gesamte Technik vom Toyota Corolla übernehmen durfte – nicht zu unterschätzen. Vor allem das Platzangebot überzeugt im 4,65 Meter langen Lademeister. Vorne wie hinten sitzen auch groß gewachsene Passagiere äußerst bequem. Außerdem findet man für alles Erdenkliche die richtige Ablage. Eine Ladeschale fürs Smartphone ist ebenso vorhanden wie ein großes Staufach in der Mittelkonsole und Halter für Becher. Eine Durchlademöglichkeit in der hinteren Rückbank wäre aber manchmal ganz sinnvoll. Doch die sucht man leider auch in der Liste der Extras vergebens. Dafür fühlt man sich aufgrund des hochwertigen Material-Mix auf Anhieb wohl.