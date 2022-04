Theater an der Josefstadt: Familienaufstellung in schrecklichen Zeiten

Vier Generationen umspannt Tom Stoppards Bühnen-Familienbiografie. Im Vordergrund Herbert Föttinger als Fabrikant Merz mit Gattin (Maria Köstlinger, r.), im Hintergrund Marianne Nentwich als Großmutter. © Moritz Schell

Von Bernadette Lietzow

Entgeltliche Einschaltung

Wien – Aus der Leopoldstadt, dem ehemaligen Ghetto und traditionellen Wohnort jüdischer Zuwanderer aus dem Osten der Monarchie, haben es die zu Großbürgern aufgestiegenen Familien Merz und Jakobovicz in die Ringstraßenpracht nahe dem Schwarzenbergplatz geschafft. In die Leopoldstadt werden sie unfreiwillig zurückkehren müssen – in die dort von den Nationalsozialisten eingerichteten Sammellager für Juden, vor der Deportation in die Vernichtungslager.

In „Leopoldstadt“, das vorgestern im Theater an der Josefstadt seine bejubelte deutsche Erstaufführung feierte, begibt sich der englische Dramatiker und vielfach ausgezeichnete Drehbuchautor („Shakespeare in Love“) Tom Stoppard auf Spurensuche in eigener Sache. Stoppard, 1937 als Sohn jüdischer Eltern im mährischen Zlín geboren, gelangte auf Umwegen nach England, wo er sich, mit britischem Stiefvater und einer Mutter, die die Vergangenheit der Familie nicht thematisierte, erst spät mit seinen jüdischen Wurzeln konfrontiert sah. Das Stück ist Ergebnis dieser Auseinandersetzung. Es bedient sich der vielfach tragischen Familien-Biografie, verharrt jedoch, was kritisch anzumerken ist, in seltsam lehrbuchhafter Distanz.

Zu sehen ist eine auf zweieinhalb Stunden angelegte Geschichtslektion, Zeitraum 1900 bis Staatsvertrag 1955, die an der Josefstadt von Regisseur Janusz Kica im Verein mit der konventionellen Bühne und ebensolchen, den jeweiligen Dekaden angepassten Kostümen von Karin Fritz bebildert wird. Das riesenhafte Ensemble, dem auch einige reizende KinderdarstellerInnen angehören, führt Herbert Föttinger in der Rolle des patriarchalischen Textilfabrikanten Hermann Merz an. Seine – von Klimt porträtierte – Gattin (Maria Köstlinger) hat eine Affäre mit einem antisemitischen Offizier (Roman Schmelzer). Generell ist klar, dass das Wien des Bürgermeisters Seitz nicht nur Gemütlichkeit verspricht. Man hat sich jedoch arrangiert.

Die Zeiten werden weitaus schrecklicher werden. 1955 trifft Leo (Tobias Reinthaller) als eine Art Alter Ego des Autors, nur noch den Auschwitz-Überlebenden Nathan (Raphael von Bargen) und die in die USA entkommene Rosa (Sona MacDonald) an.