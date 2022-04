Ruf nach mehr Gerechtigkeit zum 1. Mai

Hier würden „Talente von 785 Millionen Menschen verschwendet“. Laut den heimischen Arbeitslosenzahlen von dieser Woche sind 324.977 Menschen ohne Job, davon sind 251.633 arbeitslos und 73.344 in AMS-Schulungsmaßnahmen – Tendenz leicht steigend. 50.039 Personen sind zur Kurzarbeit angemeldet. Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut hat gestern vorgerechnet, dass die Hälfte aller Arbeitslosen in Österreich weniger als 992 Euro netto erhält. Zum morgigen Tag der Arbeit, dem 1. Mai, zieht auch die Denkfabrik Agenda Austria Bilanz über den Arbeitsmarkt. Corona habe dem Arbeitsmarkt den schwersten Schock der vergangenen Jahrzehnte zugefügt.

Den stärksten Anstieg an Arbeitslosen während der Pandemie gab es in Tirol und Salzburg – also in jenen Bundesländern, die vorher die geringste Arbeitslosenquote verzeichnet hatten. Verantwortlich dafür waren die massiven Einbußen im Tourismus. Es gibt mittlerweile Erholung, und: die Besetzung einer Stelle klappt am schnellsten in Tirol, im Schnitt nach 43 Tagen (Oberösterreich 76 Tage). (APA, ver)