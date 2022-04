„Zweite Allgemeine Verunsicherung“: Perfekt getroffene Dissonanzen

Peter Schorn, Elke Hartmann und Daniela Bjelobradić glitzern um die Wette. © Dino Bossnini

Innsbruck – Viel reden, wenig sagen – und dabei immer auf den größtmöglichen Effekt bedacht. So kennt man das. So macht man das heutzutage. Im Internet und sonstwo. Man sagt Sätze, die mit „Entschuldigung“ beginnen und mit „aber“ weitergehen. Man hat viel Meinung ohne große Ahnung und wird das, was man meint, ja wohl noch sagen dürfen, weil einen das, was einen umtreibt oder dem man hinterhergoogelt, so unsagbar betroffen macht, dass man noch bewegter und noch viel bewegender Bedeutungsschwere simulieren kann.

Die deutsche Autorin Felicia Zeller hat schon 2015 über das selbstoptimierte Schaulaufen im Zeitalter überkandidelter Aufmerksamkeitsökonomie und Ego-Empörung geschrieben – und sich dabei lose an Tschechows komischer Tragödie „Iwanow“ orientiert. In Österreich ist „Zweite Allgemeine Verunsicherung“ nun erstmals zu sehen. Michaela Senn setzt es im Innsbrucker Theater praesent in Szene.

„Zweite Allgemeine Verunsicherung“ dürfte bei irgendeiner „Seitenblicke“-Veranstaltung spielen, irgendwelche Filmpreise werden vergeben. Es gibt nicht unbedingt einen roten Faden, aber einen roten Teppich (Ausstattung: Alexia Engl) – und dort wird Perfektion vorgegaukelt und der Status Quo in salbungsvollen Halb- und Dreiviertelsätzen beklagt.

Senn hat Zellers Text – er ist reich an Umwegen und auffallend arm an Verben – auf drei SchauspielerInnen verteilt. Daniela Bjelobradić, Elke Hartmann und Peter Schorn grinsen und glitzern um die Wette, sie drängeln ins Blitzlicht, stellen sich aus – und sie kotzen sich aus, vornehmlich darüber, wie mühsam es doch ist, die – metaphorisch wie buchstäblich – Oberflächenspannung zu halten. Das alles ist bisweilen furchtbar lustig. Und es ist ein bisschen ermüdend. Das gehört dazu. Schließlich geht es in „Zweite Allgemeine Verunsicherung“ auch darum, dass alles allzu oft Wiederholte zur Hölle wird.

