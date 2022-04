Kardinal Kambanda aus Ruanda: Versöhnung ist alternativlos

Der jetzige Kardinal studierte während des Ruanda-Genozids in Rom. Die Ethnie der Hutu tötete 1994 binnen 100 Tagen mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi. Kambandas Familie wurde bis auf einen Bruder ausgerottet. Dennoch kehrte Kambanda in seine Heimat zurück und initiierte ein Versöhnungsprogramm. Ein Interview mit dem Kardinal lesen Sie am Sonntag in der TT. Laut Kambanda geht der Prozess des Verzeihens in Ruanda weiter. Er hofft auf eine friedvolle Zukunft. Mittlerweile sehen sich alle als Ruander, die politisch konstruierte Einteilung in Volksgruppen sei aufgehoben worden. Die Versöhnung sei alternativlos, Täter und Opfer familiär verflochten.