CX-5: Mazdas Liebling hält sich frisch

Axams – Wer sich näher mit dem Ideenmanagement auseinandersetzt, der stolpert früher oder später auch über das Kaizen-Prinzip. Im Management ist es der japanische Schlüssel zum Erfolg. Dabei handelt es sich um die Kunst, mit kleinen Schritten große Veränderungen herbeizuführen. Es scheint so, als ob Mazda genau dieses Prinzip auf seinen CX-5 anwendet, denn obwohl die zweite Generation des kompakten Grenzgängers nun schon seit 2017 über unsere Straßen rollt, sieht man ihm sein Alter kein bisschen an. Kein Wunder, denn kein anderes Auto wurde in der Zeit (immerhin dreimal in fünf Jahren) so oft überarbeitet wie er.