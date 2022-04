Highlights im Video: Schwaz siegt 4:0, verliert aber Trainer Güclü

Schwaz – „Never change a winning team“ geht im im Sport auf die Schlussfolgerung zurück, dass verändernde Faktoren das Risiko auf weniger Erfolg bergen. Auch Akif Güclü, Trainer von Fußball-Regionalligist Schwaz, hielt sich an dieses ungeschriebene Gesetz. Und der Erfolg gab dem 39-Jährigen Recht – seit dem im Juli erspielten Triumph im Kerschdorfer Tirol Cup nahezu ausnahmslos: Die Silberstädter gewannen den Grunddurchgang der tt.com Regionalliga Tirol und halten nach dem 4:0-Heimsieg am Samstag über Admira Dornbirn in der Regionalliga West nach vier Spielen beim Punkte-Maximum.