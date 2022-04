Schwaz siegt, verliert aber Trainer Güclü: „Viel mehr kann man nicht erreichen“

Schwaz – Auch beim 4:0-Erfolg gegen Admira Dornbin zeigte der SC Schwaz in der Regionalliga West eine Gala-Vorstellung. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt nach dem vierten Sieg im vierten Spiel sieben Punkte. Die Stimmung in der Silberstadt Arena sollte also prächtig sein. Der Schein trügt jedoch: Es rumort. Von wegen heile Fußballwelt.