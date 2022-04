Hamas-Anführer droht mit Anschlägen auf Synagogen weltweit

Gaza – Die radikalislamische Hamas hat mit Anschlägen auf Synagogen weltweit gedroht, sollte es zu einer erneuten "Aggression" israelischer Sicherheitskräfte in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem kommen. Hamas-Anführer Yahya Sinwar verurteilte am Samstag das Eindringen israelischer Sicherheitskräfte in die Al-Aqsa-Moschee während jüngster Zusammenstöße mit palästinensischen Demonstranten auf dem Tempelberg.