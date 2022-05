Nik P. auf auserlesener Tour: Endlich 60 und frisch vermählt!

Salzburg – Dieses Jahr hat es für Nikolaus Presnik alias Nik P. wirklich in sich. Kürzlich feierte er am Kärntner Katschberg seinen 60er, zu Beginn des Jahres heiratete er seine Lebenspartnerin Karin auf den Malediven.

Und nach vielen Liveterminen im Sommer dieses Jahres gibt es gegen Ende des Jahres ein echtes Highlight: Unter dem Motto „Candlelight Blanche unplugged“ darf sich das Publikum von Nik P. in diesem Winter auf etwas ganz Besonderes freuen. Erstmals in seiner Gesangskarriere macht der Erfolgsmusiker mit seiner Band eine auserlesene Tour, bei der die Besucher in den Genuss kommen werden, seine berühmtesten Songs in einer ganz erstaunlichen Kulisse, die auf sanftem Kerzenlicht basiert, zu erleben. Kleine, ausgesuchte Konzertstätten, kein Spektakel, „darauf freue ich mich besonders“, meint Nik im TT-Gespräch. (hubs)