Grund zu feiern: Musikverein Zirl feiert sein 200-Jahr-Bestandsjubiläum

Nach dem Konzert „Frühling in Zirl“ am 6. Mai gehen für den Musikverein Zirl die Vorbereitungen für das diesjährige Bezirksmusikfest von 10. bis 12. Juni in die heiße Phase.

Zirl – Allen Grund zur Freude haben die Mitglieder des Musikvereins Zirl, denn dieser feiert heuer sein 200-Jahr-Jubiläum. Anlässlich ihres Jubeljahres finden diverse Veranstaltungen statt, unter anderem am Freitag, den 6. Mai, das Konzert „Frühling in Zirl: 200 Jahre Musikverein“.

Und nun begrüßen die Zirler Musikanten den Lenz musikalisch an ihrer Heimstätte, dem Musikpavillon in Zirl, um 19 Uhr. Das Programm ist ganz auf das Jubiläum abgestimmt und beinhaltet in erster Linie Musik, die in Verbindung zur Gegenwart oder Vergangenheit von Zirl steht und im Herbst auch auf CD eingespielt wird.