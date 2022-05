Schloss Landeck: Seelentiefe Landschaften und Menschenbilder

Für Prinoth bestimmt die Thematik die Technik. So zeigt er sich einmal altmeisterlich (foto)realistisch oder einmal mittels Spachteltechnik als an der Klassischen Moderne orientierter Künstler. Auf den ersten Blick würde man den 74-jährigen am Ritten bei Bozen lebenden Prinoth in der Kategorie jener Landschaftsmaler verorten, die vom Wunsch beseelt sind, dem Schönen etwas Schönes hinzuzufügen. Seine Motive sind zwar stets realistisch, geben aber zumeist nicht nur die Realität wieder. Mit auf Wirkungsästhetik ausgerichteten, konstruierten Bilderfindungen sind es vielmehr atmosphärisch aufgeladene, sinnoffene Angebote, die den Betrachter mit seiner individuell angesprochenen Gefühlswelt in den Deutungsprozess einbeziehen. Meist sind es Landschaften, aus Skizzen, aus Einzelteilen zusammengesetzt, auf Landschaften übertragene Metaphern für Einsamkeit, Vergänglichkeit, Hoffnung oder Erlösung. Selbst in seinen topografisch zuordenbaren Landschaftsansichten sind aufgrund einer übersteigerten Farbgebung sowohl das Idyll als auch das Unwägbare präsent.