Kurz bei Parteitag der ÖVP: Tiroler Delegierte setzen sich ab

In der oberösterreichischen Volkspartei gab es schon eine gewisse Zurückhaltung unter den Funktionären, was den Auftritt von Ex-Parteichef Sebastian Kurz beim Parteitag am 14. Mai in Graz betrifft. In der Tiroler ÖVP soll es ebenfalls eine gewisse Absetzbewegung unter den Delegierten geben. Nicht teilnehmen wird „bedauerlicherweise“ Arbeitnehmerchefin und Landesrätin Beate Palfrader. Aber aus terminlichen Gründen, wie sie sagt. Für andere wiederum ist der Weg nach Graz ein zu weiter. Dass jetzt nach Kurz auch alle anderen ehemaligen ÖVP-Obmänner eingeladen werden, könnte ein Indiz dafür sein, dass man bei der sich lichtenden Delegiertenliste gegensteuern möchte.