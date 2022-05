Josh für „Expresso & Tschianti“ mit Amadeus ausgezeichnet

Noch bevor es richtig losging, erhielt der am Sonntag verstorbene Willi Resetarits eine Würdigung: Er habe sich immer für die vom Leben Benachteiligten eingesetzt und Musiker und Musikerinnen „wahrhaftig geliebt“, so die Moderatorin. Sie erinnerte an die Worte, die Resetarits nach seinen Konzerten an das Publikum zu richten pflegte: „Seids vuasichtig und lossts eich nix gfoin.“ Als Teil eines Quartetts, das zudem aus Ernst Molden, Hannes Wirth und Walther Soyka bestand, erhielt „Ostbahn Kurti“ posthum den Amadeus in der Sparte Jazz/World/Blues.