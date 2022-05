"Volle Kraft voraus": Startschuss für die Bläserwoche 2022

Die Schlagworte – auf der Homepage des Blasmusikverbandes trendig mit Hashtags versehen – verraten gleich, worum es geht: Es wird musiziert, dirigiert, arrangiert, transkribiert, adaptiert und fortgebildet. Die alljährliche Bläserwoche ist ein Fixpunkt im Tiroler Blasmusiksommer. Nach etwas reduzierteren Versionen in den letzten Jahren soll diesmal wieder mit umfangreichem Rahmenprogramm durchgestartet werden. Vom 11. bis zum 15. Juli treffen sich fortbildungswillige Blasmusikanten am Tiroler Institut „Grillhof“ in Vill bei Innsbruck. Dort werden unter der Leitung kompetenter Referentinnen und Referenten sowohl Einzel- als auch Gruppenkurse angeboten.