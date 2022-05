Starmaniacs gaben vor dem Finale noch einmal alles

Erstmals hatte das Publikum allein entschieden, wer weiterkommen soll. Dabei hatte das Halbfinale am Freitagabend noch einmal einiges zu bieten: gefühlvolle Popballaden, Partykracher aus den 80er-Jahren, deutsche und englische Hits, starke Duette und große Einzelauftritte – eine große Show also, bei der noch einmal das Talent der „Starmaniacs“ hervorgehoben werden sollte und gezeigt wurde, warum gerade diese vier so weit gekommen sind. Die Jury am achten Abend war sich einig: Alle hätten es wohl verdient gehabt, ins Finale zu kommen. Aber es kristallisierte sich auch heraus: Um „Star des Jahres“ zu werden, braucht es nicht nur eine große Stimme, sondern auch das oft zitierte „Gesamtpaket“.