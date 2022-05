Die ÖVP hat als Partei „schon einfachere Zeiten erlebt“

St. Pölten – Vier Landtagswahlen stehen im kommenden Jahr an, die erste ist in Niederösterreich; regulär Anfang 2023. Bei einer dortigen Partei ist schon gestern intern gewählt worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stellte sich der Wiederwahl als Obfrau der ÖVP.

99,5 Prozent der Delegiertenstimmen hat sie bekommen; das sind mehr als bei ihrer ersten Kandidatur, im März 2017. Damals war die einstige Innenministerin auf 98,5 Prozent Zuspruch gekommen. Sie löste den langjährigen ÖVP-Chef und Landeshauptmann Erwin Pröll ab. Er war nun in St. Pölten zugegen, detto Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. In ihrer Rede vor den 1100 Geladenen – darunter 415 stimmberechtigte – befand Mikl-Leitner: „Als Partei, noch dazu als Volkspartei, haben wir schon einfachere und angenehmere Zeiten erlebt. Und so wie vielen anderen vermittelt mir in manchen Bereichen Politik heute ein Bild, das ich ablehne, das ich so nicht möchte – schon gar nicht für Niederösterreich.“