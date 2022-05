"Eurotrash": Auf der Suche nach Zebra und Edelweiß

Wien – Christian Krachts im Vorjahr erschienener und nun auch am Wiener Akademietheater zu Bühnenehren gekommener Roman „Eurotrash“ ist vieles. Irrwitziger Roadtrip, Mutter-Sohn-Beziehungsdrama, tragische Komödie oder nahe am Kitsch vorbeischlitternde Tragödie. Vor allem ist der Roman jedoch ein mit Autofiktion jonglierender feinsinniger Abgesang auf das satte, selbstgefällige wie imposante Wirtschaftswunder-Europa und dessen allen historischen wie persönlichen Unrat unter den Perserteppich kehrende ProtagonistInnen.

In „Eurotrash“ begibt sich der Ich-Erzähler, den man aus Krachts Bestseller „Faserland“ (1995) kennt, erneut auf eine Reise, diesmal in die Untiefen der eigenen Familien-Geschichten. Begleiterin auf einer zwischen Realität und Behauptung oszillierenden Exkursion ist seine ebenso glamouröse wie demente Mutter. Stoff genug für Christian Krachts Kunst des pointierten Über-Drüber und als Theaterstück ein Fest für ein famoses Duo.

Es gibt leider wenige Momente, wo Petritsch und Zirner in ihrem Spiel die brillant skizzierte Fallhöhe zwischen wehleidiger Ichbezogenheit und klarsichtiger Notwendigkeit eines Miteinander sichtbar machen. Den Großteil der etwas über 100 pausenlosen Minuten verharrt der Abend in einem immer wieder durchaus amüsanten Schlagabtausch, in dem eine prächtige Barbara Petritsch, elegant am Rollator mit vodka- und tablettengefüllter Designertasche, ihren Bühnenpartner einigermaßen blass erscheinen lässt. Johannes Zirner gibt, anders, als man beim Lesen des Stückes beziehungsweise Buches vermutet hätte, einen äußerst sanften Sohn, dessen berechtigte Wut auf seine Mutter in resignative Sentimentalität eingebettet scheint. Was schade ist, weil es ebenso ladegehemmt wirkt wie die fahrbare grünsamtene Sofabank (Ausstattung: Nina Wetzel), deren Fernsteuerung bei der samstägigen Premiere Zicken machte.