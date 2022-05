Freier Zugang zur Natur in Österreich gefordert

Wien, Innsbruck – Ein Großteil der österreichischen Natur ist in privatem Besitz. So sind 82 Prozent der heimischen Waldflächen in privater Hand. Viele große Seen sind mittlerweile für die Allgemeinheit unzugänglich. Ein Extrembeispiel ist der Wörthersee, wo 82 Prozent des Ufers privat sind. Eine Studie der Universität Innsbruck kommt zum Schluss, dass die Rechtslage für den freien Zugang zur Natur unzureichend ist.