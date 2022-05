US-Country-Sängerin Naomi Judd mit 76 Jahren gestorben

Als Country-Duo machten „The Judds" seit den 1980er Jahren Musik. Sie wurden durch Hits wie „Mama He's Crazy", „Why Not Me", „Love Can Build a Bridge" und „Girls' Night Out" bekannt. Die mehrfachen Grammy-Preisträgerinnen standen kürzlich noch gemeinsam auf der Bühne. Am Sonntag sollten "The Judds" in die Ruhmeshalle „Country Music Hall of Fame" aufgenommen werden.