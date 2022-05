Stark alkoholisierter 23-Jähriger fuhr in Hatting ins Bachbett

Hatting – Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger steuerte am Samstagabend in Hatting seinen Pkw in ein Bachbett. Mit Kopfverletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus Hall eingeliefert.

Der 23-Jährige war gegen 19.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Hatting in westlicher Richtung unterwegs, als es zum Unfall kam. In einer Rechtskurve kam sein Auto von der Straße ab und stürzte in das Bachbett.