Inflation sitzt Fed im Nacken: Größter Zinssprung seit 22 Jahren naht

Washington – Angesicht rasant steigender Preise setzt die US-Notenbank Fed zum größten Zinssprung seit mehr als 20 Jahren an. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte jüngst, dass bei der Sitzung am Mittwoch eine Erhöhung um einen halben Punkt „auf dem Tisch" liege. Dies wäre eine ungewöhnlich große Straffung, wie sie es zuletzt im Mai 2000 gegeben hat. Für die kommenden Monate erwarten die Investoren eine Serie weiterer kräftiger Erhöhungen, mit denen die Fed die Inflation ausbremsen möchte.

Außerdem dürfte die Fed den Abbau ihrer in der Corona-Pandemie durch Anleihenkäufe massiv aufgeblähten Bilanz angehen: „Die hohe Inflation mit zuletzt über 8 Prozent lässt ihr keine Wahl", meint Kapitalmarktexperte Jürgen Callies vom Vermögensverwalter Meag.

Dass die US-Konjunktur zu Jahresbeginn überraschend einen Durchhänger hatte und um 1,4 Prozent schrumpfte, dürfte die Zentralbank in Washington nicht aufhalten. Der Kurs der Fed sei festgezurrt, erklärt Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank: „Die US-Währungshüter haben der Inflation den Kampf angesagt." Nun würden bald „die nächsten beiden Raketenstufen" gezündet. Er spielt damit auf die Schubkraft der von der Fed geplanten Anhebung an, die das Zinsniveau auf einen Schlag um 50 Basispunkte auf das neue Niveau von 0,75 bis 1,00 Prozent katapultieren dürfte. Normalerweise belassen es die Währungshüter bei Erhöhungsstufen um 25 Basispunkte.

Der für die Geldpolitik zuständige Offenmarktausschuss (FOMC) reagiert mit der bereits Mitte März eingeleiteten Zinswende auf die rasant steigenden Preise im Land. Die US-Teuerungsrate hat im März mit 8,5 Prozent den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Die Fed steht daher unter Zugzwang, die Zügel weiter kräftig anzuziehen. Experten erwarten mit Spannung, was Powell nach dem Zinsentscheid zum geldpolitischen Kurs zu sagen hat: „Da bis zur letzten Fed-Sitzung in diesem Jahr nur noch etwas mehr als sieben Monate verbleiben, sind wir auf jeden Hinweis gespannt, wohin sich der FOMC bis Ende des Jahres orientieren wird", sagt Ellen Gaske, leitende Volkswirtin beim Vermögensverwalter PGIM.