Highlights im Video: Telfs feierte gegen Austria Salzburg 3:1-Fußballfest

Telfs – Außer den üblichen Tirol-feindlichen Schlachtgesängen aus dem violetten Fansektor und dem ähnlich lautenden Konterpart einiger Anhänger aus dem Tiroler Fanumfeld des FC Wacker Innsbruck blieb es am Sonntag am Telfer Emat weitgehend ruhig. Ein wildgewordener Salzburg-Anhänger, der über den Rasen rannte, um auf der Gegenseite aufzumischen, wurde laut Coach Werner Rott im Finish rasch eingefangen. Der Salzburger „Platzsturm“ nach dem Schlusspfiff war laut Stefan Höller, dem sportlichen Leiter des SV Telfs, auch rasch unter Kontrolle. Die vielen Kinder, die in der Halbzeitpause am Rasen der Kugel nachrannten, zeichneten jenes Bild, das die wahre Kraft von König Fußball nährt.