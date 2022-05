Video-Highlights und Bildergalerie: Prächtiges Finale beim Gauder Fest

Plus

Ein bunter Umzug mit rund 2200 Trachtlern rundete am Sonntag Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest in Zell am Ziller ab. Die vielen Zuschauer zeigten sich beeindruckt von den Kutschen, Gespannen, Traditionsvereinen und Vorführungen quer durch den Ort. Rund 30.000 Besucher ließen sich das heurige Gauder Fest im Zillertal nicht entgehen und besuchten die vielfältigen Programm-Höhepunkte verteilt auf vier Tage.