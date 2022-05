In dreieinhalb Jahren in Tirol zur Pflegeassistenz-Ausbildung

Innsbruck – Im Schuljahr 2020/2021 ging es für 52 SchülerInnen im Rahmen eines tirolweit einzigartigen Pilotprojekts los: Im Zuge ihrer dreijährigen Fachschulausbildung an der Ferrarischule in Innsbruck absolvierten sie zeitgleich die ersten Module der Ausbildung zur Pflegeassistenz. Gerüstet mit breitem Wissen in den Bereichen Wirtschaft und Gesundheit sollen die ersten AbsolventInnen ab Juli 2023 noch die notwendigen Praktika und letzten Fachmodule am AZW (Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe) absolvieren, dann haben sie die Ausbildung zur Pflegeassistenz abgeschlossen.