Grünes Kandidaten-Duo und Hörls Winterbilanz: Das war „Tirol Live“

„Ende gut, alles gut“ – so lautet die Bilanz, die Seilbahnsprecher Franz Hörl (ÖVP) über die Wintersaison bei „Tirol Live“ zog. Zwar sei der Start holprig verlaufen, über die Dauer des Winters sei es aber besser geworden – am Ende sei „die Branche recht zufrieden“. Insgesamt hänge die Seilbahnwirtschaft „aber schwer in den Seilen“. 2021 seien die Einbußen massiv gewesen, so Hörl, rund 30.000 Mitarbeiter seien seit Pandemiebeginn in andere Branchen abgewandert und nun kämen auch noch die steigenden Energiepreise hinzu.