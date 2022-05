15 Jahre nach Krebserkrankung schwanger: Erfolg für Klinik Innsbruck

2006 wurde an der Universitätsklinik Heidelberg das Netzwerk „Fertiprotekt“ gegründet. Es umfasst aktuell über hundert Zentren in Österreich, Deutschland und der Schweiz und hat sich zum Ziel gesetzt, die Beratung von Chemo- und Strahlentherapie-Patientinnen zum Thema Fertilitätserhalt zu standardisieren, so dass dies unabhängig vom Wohnort erfolgt. Bettina Toth und ihr Vorgänger Ludwig Wildt waren Teil des Gründungsteams und sind von Beginn an bei Fertiprotekt aktiv. Im Frühjahr 2022 wurde die Leiterin der Fertiprotekt-Ambulanz der Klinik, Oberärztin Bettina Böttcher, in den Vorstand von Fertiprotekt gewählt.