Van Gerwen zum vierten Mal Sieger der Austrian Open in Graz

Ex-Weltmeister Michael van Gerwen hat spät am Sonntag seinen Status als Rekord-Turniersieger der Austria Darts Open ausgebaut. Der Niederländer entschied in Premstätten das Finale im "best of 15 legs"-Duell gegen seinen Landsmann Danny Noppert 8:5 für sich. Im Semifinale hatte sich Van Gerwen gegen Stephan Bunting 7:5 und Noppert gegen Nathan Aspinall 7:2 ebenso gegen einen Engländer durchgesetzt. Van Gerwen hatte das Event auch 2013, 2017 und 2019 für sich entschieden.