Ehemaliger Vorarlberger Landtagspräsident Siegfried Gasser gestorben

Bregenz – Der frühere Vorarlberger Landtagspräsident, Landesstatthalter, Landesrat und Bregenzer Bürgermeister Siegfried Gasser (ÖVP) ist im Alter von 80 Jahren gestorben. "Die Stadt trauert um einen ihrer großen Söhne", hieß es in einer Mitteilung der Landeshauptstadt am Montag zum Ableben ihres Ehrenbürgers.

Der Diplomvolkswirt, in Vorarlberg als "Siegi" Gasser bekannt, wurde 1973 als 32-Jähriger jüngster Landesrat Österreichs, damals war er für Wohnungswesen und Wohnbauförderung, Pflichtschulen, Inneres, Verkehrsrecht, Kindergärten und das "Gastarbeiterreferat" zuständig. 1984 wurde er Landesstatthalter (Landeshauptmann-Stellvertreter) und 1994 schließlich Landtagspräsident. Im April 1990 war es ihm gelungen, nach zwei Jahrzehnten Vorherrschaft der SPÖ, in Bregenz das Amt des Bürgermeisters für die ÖVP zu erobern. Das "Abenteuer Bregenz" war, wie er selbst einmal sagte, seine größte und ehrenvollste, zugleich aber auch eine kräftezehrende Aufgabe.

Nach der Landtagswahl im Herbst 1999 zog sich Gasser aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück. Ein Jahr zuvor, im Jänner 1998, war er als Bürgermeister der Stadt Bregenz zurückgetreten, der er fast acht Jahre vorstand. "Mit Siegi Gasser verliert die Landeshauptstadt Bregenz einen stolzen Bregenzer, einen Politiker mit Handschlagqualität, einen aufrechten Demokraten und einen wunderbaren Menschen. Meine Gedanken sind in diesen Augenblicken bei seiner Familie und Liebsten", so Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) in einer Aussendung am Montag.

Sich selbst beschrieb Gasser, dessen politische Karriere 1970 als Bregenzer ÖVP-Stadtparteiobmann (bis 1979) begann, als "politischen Universalisten". "Politik verstand ich immer als Dienst am Bürger", so Gasser bei seinem Polit-Abschied.

Geboren am 16. Juli 1941 in Saarwellingen, wuchs Gasser im Montafon auf und besuchte in Bregenz die Handelsakademie. Nach dem Präsenzdienst folgte ein Studium in Innsbruck mit Graduierung zum Diplomvolkswirt (1966), dann eine EDV-Ausbildung in Österreich und Deutschland. Von 1968 bis 1979 war er Geschäftsführer des Vorarlberger Rechenzentrums in Dornbirn. (APA)