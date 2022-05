Audi und Porsche überzeugten VW mit finanziellen Argumenten

Porsche und Audi wollen künftig auch in der Formel 1 an den Start gehen.

Audi und Porsche haben ihre Pläne für einen Einstieg in die Formel 1 laut Volkswagen-Chef Herbert Diess mit finanziellen Argumenten durchgesetzt. Im Vorstand sei über das Vorhaben der beiden Marken kontrovers diskutiert worden, sagte Diess am Montag bei einer auf Youtube übertragenen Veranstaltung in Wolfsburg. Die beiden Premiummarken hätten letztlich aber damit überzeugt, dass sie mit einem Formel-1-Engagement mehr Geld nach Wolfsburg überweisen könnten als ohne.

Bei Porsche seien die Vorbereitungen für einen Einstieg in die Formel 1 etwas konkreter als bei Audi, sagte Diess weiter. Die Ingolstädter Marke mit den vier Ringen müsse noch entscheiden, in welcher Konstellation und mit welchem Team sie in den Rennzirkus einsteige. Porsche strebt offenbar eine langjährige Partnerschaft mit dem unter österreichischer Lizenz registrierten Rennstall Red Bull von Weltmeister Max Verstappen an. Der Aufsichtsrat hatte Anfang April grünes Licht für die Formel-1-Pläne gegeben, Details aber den Marken überlassen.