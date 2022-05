Sobotka bei Mattarella: „EU muss mit einer Stimme sprechen“

- Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und der italienische Staatschef Sergio Mattarella am Montag in Rom.

Rom – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Montag in Rom den italienischen Staatschef Sergio Mattarella getroffen. Der Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf Europa, bilaterale und europäische Fragen, Westbalkan und Südtirol waren die Themen, die bei dem einstündigen Gespräch erörtert wurden.

Mattarella hob die Bedeutung zweier historischer Gedenkveranstaltungen hervor, die in den nächsten Monaten geplant sind und Südtirol betreffen: Das Jubiläum "30 Jahre Streitbeilegung" vor der UNO am 11. Juni, bei dem es in Südtirol zu einem Treffen von Außenminister Alexander Schallenberg mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio kommen wird, sowie das 50-jährige Jubiläum des zweiten Autonomie-Statuts am 5. September. Zu diesem Anlass wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den italienischen Premier Mario Draghi in Meran treffen.