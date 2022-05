Nur mehr Mittelfeld: Österreich stürzt bei Pressefreiheit von 17. auf 31. Platz ab

In den Score (Österreich kommt auf 76,74 von 100 erreichbaren Punkten und ist damit in der gelben Zone, siehe Factbox unten) fließt nicht nur ein, was passiert ist – etwa Attacken von Coronaleugnern auf Journalisten, wie zuletzt in vielen europäischen Ländern – sondern es wird auch verhältnismäßig stark gewichtet, was nicht passiert ist: Seit Jahren soll die Medienförderung in Österreich auf neue Füße gestellt werden, hier heißt es aber auch unter Türkis-Grün weiter „bitte warten“. Und nach wie vor wird hierzulande das Amtsgeheimnis hochgehalten bzw. am Informationsfreiheitsgesetz getüftelt. Ein Bereich, in dem z.B. Schweden eine ganz andere Kultur lebt: Ohne Angabe von Gründen können dort fast alle Daten (Einkommen, Steuerbescheid etc.) am Amt oder von Politikern erfragt werden.