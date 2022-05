Außerferner Hartmetallriese Plansee trotz Unsicherheiten in Feierlaune

Breitenwang – Restrukturierungen in der gesamten Hartmetallindustrie, die Corona-Pandemie samt globaler Veränderungen und der Krieg in der Ukraine stellen den Außerferner Hartmetallriesen Plansee vor immense Herausforderungen. Auch die massiv gestiegene Inflation und vor allem die Verteuerung der Energie in Europa und das Risiko, dass die Gasversorgung beeinträchtigt wird, sorgt die Firmenführung. „Aber entscheidend für den heutigen und zukünftigen Erfolg des Unternehmens ist die nachhaltige Leistungsfähigkeit der großen Produktionsstandorte. Und an erster Stelle gilt dies natürlich für den größten und nach wie vor wichtigsten Standort der Gruppe hier in Breitenwang/Reutte“, ließ Karlheinz Wex, Sprecher des Vorstands der Plansee Group, die Festgäste bei der traditionellen Jubilarehrung im Walter-Schwarzkopf-Saal wissen.