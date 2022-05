Die Natur hautnah erleben mit dem Alpenverein Imst

Imst – Mit über 3000 Mitgliedern ist die Sektion Imst-Oberland der mitgliederstärkste Verein in der Bezirkshauptstadt Imst. Wie sich der Mensch in der Natur bewegen kann und welche Besonderheiten dort auf Sportler, Familien und bloße Betrachter warten, lockt hier seit 150 Jahren die Leute hinterm Kachelofen hervor. Zum Alpenverein in Imst gehören die fünf Ortsgruppen Tarrenz, Roppen, Arzl/Wald, Jerzens und Wenns.