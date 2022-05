Mangelberufe in Österreich: Zu wenige Köche und Installateure

Wien – In manchen Berufsfeldern fehlen die Arbeitskräfte immer mehr. So sei laut dem wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria im März 2022 die Anzahl der Mangelberufe in Österreich stark angestiegen. Mittlerweile gebe es 80 Berufsfelder, in denen fieberhaft nach Beschäftigten gesucht wird. Diese reichen vom Elektroinstallateur über den Bautischler und Dreher bis zum Koch. Der so genannte Mismatch auf dem Arbeitsmarkt sei aber kein neues Phänomen. Denn die Arbeitslosen seien häufig nicht dort, wo die Jobs sind. Oder die Arbeitslosen haben nicht die Qualifikation, die die Unternehmen gerade brauchen. Eine Berechnung der Agenda Austria, die auf einer AMS-Sonderauswertung basiert, zeigt, in welchen Berufen besonders dringend nach Mitarbeitern gesucht wird. „Im Gastgewerbe gibt es zig offene Stellen und viele Jobsuchende, allerdings oftmals nicht im gleichen Bundesland“, sagt Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera. Dieses Problem ließe sich durch Anreize wie Übersiedelungshilfen und den temporären Verzicht auf Lohnsteuern reduzieren.