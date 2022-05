„Trauriger Park“ wird Klima-Treff in Innsbruck

„Vieles in der Klimakommunikation hat nicht funktioniert. Es braucht eine neue Art, die Menschen dafür zu begeistern“, ist Meze als studierte Klimaforscherin überzeugt. Und genau das soll im neuen Messepark nun passieren. Mit mehr Grün (die Parkfläche wurde verdoppelt), mehr Bäumen, Wasserspielen samt Sprühnebelfunktion und versickerungsfähigen Wegen und einem „Klimasalon“. Hinter Letzterem verbirgt sich eine Eventreihe, die am offiziellen Park-Eröffnungstermin, dem 16. Mai, startet und bis Ende August dauert. Damit dürften die Zeiten des „einst traurigen Parks“, wie BM Georg Willi den früher meist menschenleeren Messepark bezeichnet, vorbei sein. Zumal sich laut Schwarzl in den sanierten Viaduktbögen auch die Gastro weiterentwickeln soll.