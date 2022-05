Löschroboter in Tirol: Sie kommen, wenn es richtig brenzlig wird

Ob in Tunnels, Tiefgaragen oder Hallen: Wo es für Menschen zu gefährlich ist, werden – wie hier im Bild bei einem Feuer in Inzing – die fahrbaren Löschmaschinen vorgeschickt.

Innsbruck, Inzing – Kilometerweit ist die schwarze Rauchsäule zu sehen. Samstag vor zwei Wochen. In einer Industriehalle eines Entsorgungsbetriebes bei Inzing bricht Feuer aus. Flammen schlagen hoch, die Temperaturen steigen auf über 500 Grad Celsius. Solche Hitze lässt Stahlträger instabil werden, das Gebäude droht einzustürzen. Für die Einsatzleitung steht fest: Menschen schicken wir dort keine rein, es herrscht Lebensgefahr. „Deshalb wurde der große Löschroboter der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung gerufen“, sagt Landes-Feuerwehrinspektor Alfons Gruber. Tirolweit gibt es aktuell drei dieser Geräte – in Innsbruck, Landeck, seit Kurzem in Ehrwald. Dazu kommen einige kleinere, weniger leistungsstarke Modelle. Künftig werden es mehr sein.