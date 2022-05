StVO-Novelle: Auch Verkehrswende in Tirol braucht mehr Radler

Dass die Mobilitätswende in Tirol nur gelingen kann, wenn sich auch der Anteil des Fahrradverkehrs deutlich erhöht, das ist auch in der jüngst präsentierten Nachhaltigkeits- und Klimastrategie des Landes festgehalten. Aktuell bastelt die Landesregierung an einer eigenen Radstrategie, angelehnt an das Vorarlberger Modell. Laut Verkehrsclub Österreich benutzen in Tirol 432.000 TirolerInnen ab 16 Jahren das Rad zumindest gelegentlich als Verkehrsmittel, davon 254.000 sogar häufig. Die Mehrzahl der Pkw-Fahrten im Land liegt zudem unter einer Wegstrecke von fünf Kilometern. „Das Umstiegs-Potenzial ist also riesig“, ist sich Mingler sicher.