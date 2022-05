Großbrand in Stanz zeigte Grenzen der Löschwasserversorgung auf

Im vergangenen September brannten in Stanz ein Stall sowie ein Wohnhaus. Das Löschwasser ist in der Gemeinde nun Thema.

Stanz bei Landeck – Als sie eintrafen, standen sie vor einem wahren Flammenmeer. Insgesamt 220 Feuerwehrleute kämpften im vergangenen September in der kleinen Gemeinde Stanz bei Landeck dagegen an, dass sich ein Großbrand, der einen Stall und ein Wohngebäude erfasst hatte, weiter ausbreitet.

Eine Herausforderung war das Löschwasser. Insgesamt eine Million Liter wurden in der Nacht verbraucht, um die brachiale Gewalt der Flammen einzudämmen. Von einem außergewöhnlichen Ereignis sprechen Feuerwehrmänner, wenn sie sich an den Einsatz erinnern.

Wie viel Wasser beim Brandereignis verbraucht wurde, zeige der Vergleich mit dem großen Waldbrand in Pinswang, der die Einsatzkräfte im heurigen März in Atem hielt. Dort wurden laut Greuter insgesamt zwei Millionen Liter Wasser verwendet.

Von einem „harten Ereignis“ für die Gemeinde sprach der Stanzer Bürgermeister Ferdinand Beer beim heurigen Bezirksfeuerwehrtag. „Wir haben eine tipptopp ausgerüstete Feuerwehr.“ Die Situation der Löschwasserversorgung in der trockenen Gemeinde will man aber verbessern. Erste Maßnahmen wurden bereits gesetzt – etwa hat man die Bewässerungsleitung mit Hydranten ausgerüstet. In den kommenden Jahren plant man auch einen großen Löschwasser- und Bewässerungsteich oberhalb der Gemeinde.