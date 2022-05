Neue Fotos der Prinzessin: Charlotte strahlt am siebten Geburtstag

© The Duchess of Cambridge/Kensington Palace

Laut dem Instagram-Account von Prinzessin Charlottes Urgroßmutter, Queen Elizabeth II., auf dem ebenfalls eines der Bilder gepostet wurde, hat Kate die Fotos am vergangenen Wochenende in der Nähe ihres Landsitzes in Norfolk aufgenommen. Da der erste Montag im Mai traditionell ein Feiertag in Großbritannien ist, hat Prinzessin Charlotte an ihrem Geburtstag schulfrei.