Finnland peilt komplett nachhaltige Wertschöpfungskette für Textilien an

Helsinki – Im Februar dieses Jahres ist in Finnland ein Projekt gestartet, das den Weg für eine vollends nachhaltige Wertschöpfungskette in der finnischen Textilindustrie ebnen soll. Bei "Telavalue" handelt es sich um ein von der staatlichen Wirtschaftsförderung (Business Finnland) koordiniertes und mitfinanziertes Innovationsprojekt, das Unternehmen, universitäre und private Forschungseinrichtungen zusammenbringt.

Mit an Bord bei Telavalue ist auch das in Espoo beheimatete, staatliche Forschungsinstitut VTT. Dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, ein einheitliches Recyclingsystem für Textilien aus synthetischen Fasern zu etablieren. "Wir haben schon in vorangegangenen Projekten Prozesse für Textilrecycling entwickelt, die in der technischen Textilproduktion bereits erfolgreich getestet wurden. Hier machen wir weiter", so Pirjo Heikkilä, die Telavalue-Koordinatorin bei VTT.

Das finnische Telaketju-Projekt ist in seinem landesweiten Ansatz, seinem Umfang und von seiner Gesamtvision her eine Besonderheit. Allerdings gibt es weltweit, auch in der EU und in einzelnen Mitgliedsländern, darunter in Österreich, Initiativen, die auf eine nachhaltige Textilproduktion abzielen. In Österreich sind es derzeit vor allem einzelne Unternehmen, die sich der Vision einer nachhaltigen Textilproduktion verschrieben haben. Die Lenzing AG etwa gilt europaweit als einer der Vorreiter bei der Entwicklung biologisch abbaubarer Fasern.