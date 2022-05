Noch 50 Tage bis zum Heim-Weltcup: „Das Wimbledon des Klettersports“

Innsbruck – Wenn am Wochenende die Speed-Elite um den Tiroler WM-Fünften Tobias Plangger in Seoul in die Weltcupsaison startet, ist es für die Boulderer nach Meiringen (SUI) die bereits zweite Station. Jakob Schubert ist so oder so nicht mit von der Partie. Österreichs Kletter-Aushängeschild hatte schon vor Saisonbeginn angekündigt, nicht alle Weltcups bestreiten zu wollen.