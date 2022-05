Land Tirol erhöht wegen Teuerung die Wohn- und Mietzinsbeihilfe deutlich

Die Landesregierung möchte auch dem unteren Mittelstand mit Beihilfen unter die Arme greifen. © APA/BARBARA GINDL

Innsbruck – Tirols schwarz-grüne Landesregierung hat wegen der Teuerung eine Erhöhung der Wohnbeihilfe sowie der Mietzins- und Annuitätenbeihilfen beschlossen. Insgesamt sollen zusätzlich rund 6,7 Millionen Euro jährlich in die Hand genommen werden. Zudem soll der Bezieherkreis ausgeweitet werden, unter anderem auf den Mittelstand, kündigte LH Günther Platter (ÖVP) an. Man gehe von einer Steigerung bei Förderanträgen um rund ein Viertel aus. Die Anpassungen treten mit 1. Juni in Kraft.

"Grundbedürfnis Wohnen"

Platter bezeichnete das Entlastungspaket im Rahmen einer Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung am Dienstag in Innsbruck als "treffsichere Maßnahme", um vor allem einkommensschwache Haushalte in schwierigen Zeiten zu unterstützen. "Seitens der Landesregierung drehen wir an verschiedenen Stellschrauben, um die massive Teuerung für die Tirolerinnen und Tiroler abzufedern", betonte Platter mit Verweis auf bereits gefasste Beschlüsse wie etwa die Verdoppelung des Heizkosten- und Energiekostenzuschusses. Nun setze man beim "Grundbedürfnis Wohnen" an.

2021 flossen insgesamt 32,1 Millionen Euro an Mietunterstützungen. 3,4 Millionen würden ab Juni zusätzlich für die Wohnbeihilfe zur Verfügung stehen, führte Finanzreferent Platter aus. Diese werde vollständig durch das Land finanziert. Bei den Mietzins- und Annuitätenbeihilfen legt das Land insgesamt 2,5 Millionen Euro drauf, 800.000 Euro kommen zudem aus den Gemeindekassen. "Hier ist uns ein Schulterschluss gelungen. Ein Dank gilt dabei dem Gemeindeverband sowie der Stadt Innsbruck als verlässliche Partner", hielt Platter fest.

So soll die Beihilfenerhöhung aussehen Mit der Erhöhung der Beihilfen möchte das Land Tirol auch den unteren Mittelstand erfassen und vor allem Familien unterstützen. In der Praxis soll das ganze so aussehen: Alleinerziehende Mutter mit einem Kind und einem Monatseinkommen von... 1500 Euro netto – Beihilfe 350 Euro/Monat (früher: 326 Euro): künftig ein Plus von 24 Euro monatlich und 288 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 326 Euro): künftig ein Plus von 24 Euro monatlich und 288 Euro pro Jahr. 1700 Euro netto – Beihilfe 314 Euro/Monat (früher 238 Euro): künftig ein Plus von 76 Euro monatlich und 912 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher 238 Euro): künftig ein Plus von 76 Euro monatlich und 912 Euro pro Jahr. 1900 Euro netto – Beihilfe 234 Euro/Monat (früher 130): künftig ein Plus von 104 Euro monatlich und 1248 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher 130): künftig ein Plus von 104 Euro monatlich und 1248 Euro pro Jahr. 2100 Euro netto bisher keine Beihilfe . Künftig 138 Euro pro Monat – jährlich 1656 Euro Familie mit zwei Kindern mit einem Monatseinkommen von... 1800 Euro netto – Beihilfe 548 Euro/Monat (früher: 458 Euro): künftig ein Plus von 90 Euro monatlich und 1080 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 458 Euro): künftig ein Plus von 90 Euro monatlich und 1080 Euro pro Jahr. 2000 Euro netto – Beihilfe 468 Euro/Monat (früher: 332): künftig ein Plus von 136 Euro monatlich und 1632 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 332): künftig ein Plus von 136 Euro monatlich und 1632 Euro pro Jahr. 2200 Euro netto – Beihilfe 372 Euro/Monat (früher 169 Euro): künftig ein Plus von 203 Euro monatlich und 2436 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher 169 Euro): künftig ein Plus von 203 Euro monatlich und 2436 Euro pro Jahr. 2500 Euro netto – Beihilfe 173 Euro/Monat (früher: 50 Euro): künftig ein Plus von 123 Euro monatlich und 1476 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 50 Euro): künftig ein Plus von 123 Euro monatlich und 1476 Euro pro Jahr. 2750 Euro netto: bisher keine Beihilfe . Künftig 66 Euro pro Monat – jährlich 792 Euro. Einpersonenhaushalt mit einem Monatseinkommen von… 1500 Euro netto – Beihilfe 159 Euro/Monat (früher: 106 Euro): künftig ein Plus von 53 Euro monatlich und 636 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 106 Euro): künftig ein Plus von 53 Euro monatlich und 636 Euro pro Jahr. 1600 Euro netto – Beihilfe 120 Euro/Monat (früher: 56 Euro): künftig ein Plus von 64 Euro monatlich und 768 Euro pro Jahr.

netto – Beihilfe (früher: 56 Euro): künftig ein Plus von 64 Euro monatlich und 768 Euro pro Jahr. 1700 Euro netto: bisher keine Beihilfe . Künftig 78 Euro pro Monat – jährlich 936 Euro.

Auch Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) pochte darauf, dass das Grundbedürfnis Wohnen leistbar bleiben müsse. Im vergangenen Jahr seien 14.400 Förderungsfälle verzeichnet worden. Rund 28.800 Personen hätten laut Land von Unterstützungsleistungen profitiert. Neben der allgemeinen Erhöhung der Beihilfen soll es nun zu einer Anhebung der Grenze für die Begünstigungsregelung für Familien, Personen mit Minderung der Erwerbsfähigkeit und Haushalten mit behinderten Kindern kommen, führte Palfrader aus. Derzeit gehe man davon aus, dass sich der Kreis der Beihilfen-Bezieherinnen und Bezieher durch die angepassten Förderungen um bis zu einem Viertel erhöht. Auch Studierende sollen profitieren: Die Beihilfe werde für sie von 2,5 Euro auf 3,5 Euro pro Quadratmeter förderbarer Nutzfläche angehoben, so die Landesrätin weiter.

Palfrader erinnerte an die letzte Erhöhung der Mietzinsbeihilfe im Jänner. "Nun schärfen wir erneut nach". Dadurch, dass sich die Wohnbauförderung im Eigentum des Landes befände, könne man die Beihilfen immer wieder anpassen, betonte die Landesrätin.

Felipe begrüßt Initiative, Dornauer mit Kritik

Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) begrüßte diese schrittweise, rasche Anpassung und hielt fest, dass diese Erhöhung "vermutlich nicht die letzte Initiative" sein würde, die Land und Bund setzen müssen, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Die Ausweitung des Bezieherkreises bezeichnete Felipe indes als "ein wichtiges Signal": "Von der Beihilfe-neu profitieren sowohl Einpersonenhaushalte, als auch Familien, Alleinerziehende und Studierende", so die grüne Politikerin.