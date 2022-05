Chemie-KV-Abschluss: Ist-Löhne steigen um 4,75 Prozent

Wien – Für die rund 47.000 Beschäftigten der chemischen Industrie steigen rückwirkend per 1. Mai die Ist-Löhne und -Gehälter um 4,75 Prozent, zumindest um 120 Euro, und die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter um 4,95 Prozent. Darauf haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter am Dienstag in der vierten Verhandlungsrunde geeinigt. Der 120-Euro-Mindestbetrag gilt für niedrigere Einkommen und kann hier bis zu 5,9 Prozent mehr Geld bedeuten. (APA)